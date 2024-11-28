Компания Apple приступила к разработке раскладного iPhone

Компания Apple приступила к разработке складного смартфона, о чем сообщил авторитетный инсайдер Yeux1122.

В своем блоге на Naver он написал, что исходя из цепочек поставки американская корпорация начала разрабатывать аппарат с гибким экраном.

Причем источник указывает, что Apple уже передала своим поставщикам четкие параметры и характеристики компонентов будущего складного iPhone.

Также было отмечено, что Samsung тоже раньше обычного начала разработку моделей Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, они должны появится в следующем году.

Складной iPhone в 2025 году ожидать не строит, его презентация скорее всего состоится в 2026 году.

Источник: naver