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Компания Apple приступила к разработке раскладного iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 9 Опубликовано

Компания Apple приступила к разработке складного смартфона, о чем сообщил авторитетный инсайдер Yeux1122.

В своем блоге на Naver он написал, что исходя из цепочек поставки американская корпорация начала разрабатывать аппарат с гибким экраном.

Причем источник указывает, что Apple уже передала своим поставщикам четкие параметры и характеристики компонентов будущего складного iPhone.

Также было отмечено, что Samsung тоже раньше обычного начала разработку моделей Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7, они должны появится в следующем году.

Складной iPhone в 2025 году ожидать не строит, его презентация скорее всего состоится в 2026 году.

Компания Apple приступила к разработке раскладного iPhone

Источник: naver

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