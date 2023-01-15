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Компания Apple представит самые дешёвые наушники AirPods в истории уже в 2024 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 15 Опубликовано

Во второй половине 2024 года в продажу поступит второе поколение AirPods Max, а также появятся самые дешевые в истории AirPods.

Такие данные предоставил авторитетный аналитик и инсайдер Минг-Чи Куо. По его данным, купертиновская компания намерена выпустить наушники за 99 долларов, и это будет базовая модель в линейке беспроводных наушников.

Напомним, второе поколение AirPods на рынке стоит 129 долларов, третье предлагают от 169 долларов до 179 долларов.

Презентация и старт продаж второго поколения AirPods Max и бюджетных AirPods запланировано на вторую половину 2024 года.

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