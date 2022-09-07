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Компания Apple представит самые дешёвые Apple Watch в истории 7 сентября

Автор На чтение 1 мин Просмотров 21 Опубликовано

7 сентября компания Apple представит не только новые iPhone, но также и новое поколение Apple Watch. Смарт-часы в этом году будут состоять из трех моделей, среди которых Apple Watch Series 8 и Apple Watch Pro, а также самые дешевые часы в истории Apple.

О бюджетном варианте сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники.
Про самые доступные часы пока ничего неизвестно, но источник пишет, что часы будет стоить дешевле чем Apple Watch SE.

Вероятнее всего их цена будет выше чем Watch Series 3, которые сейчас продают от 199 долларов. Третье поколение смарт-часов от Apple в 2022 году снимут с производства.

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