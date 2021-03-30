Компания Apple представит новые системы iOS и macOS с 7 по 11 июня 2021 года

Компания Apple представит новые системы iOS и macOS с 7 по 11 июня 2021 года30.03.2021 22:38
Apple объявила, когда в 2021 году пройдет конференция разработчиков WWDC. В компании не стали изменять традициям и переносить мероприятие на более поздний срок.
WWDC 2021 проведут с 7 по 11 июня, только она будет проведена в онлайн формате, как и в прошлом году.
На конференции будут представлены новые версии операционных систем iOS, iPad OS macOS, watchOS и tvOS.
Ожидается что на WWDC 2021 расскажут про переход компании на собственные процессоры. Возможно даже покажут новые устройства.
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