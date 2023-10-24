Компания Apple представит новые компьютеры 30 октября

Apple анонсировала осеннюю презентацию, которая состоится 30 октября в 17:00 по местному времени или 31 октября в 3:00 по московскому времени. Мероприятие будет проходить в онлайн-формате и будет транслироваться на официальном сайте Apple, а также в социальных сетях.

Презентация, по всей видимости, будет посвящена новым компьютерам Mac, включая MacBook Pro и iMac, как отмечал инсайдер Bloomberg Марк Гурман.

Название мероприятия «Scary Fast» («Ужасно быстрый») может намекать на новые продукты с улучшенной производительностью.

Официальные подробности о новых гаджетах и функциях ожидаются на презентации.