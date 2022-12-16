Компания Apple представит MacBook Air с OLED-экраном в 2024 году

Apple всегда считалась передовой компанией, которая реализует в своих устройствах очень дорогие и современные решения.

Среди таких будет использование OLED экранов в 13-дюймовых MacBook Air.

OLED экраны уже можно встретить в ноутбуках, но по настоящему массовой моделью можно будет считать MacBook Air, который выйдет в продажу в 2024 году.

Аналитик и основатель исследовательских компаний Display Supply Chain Consultants и DisplaySearch Росс Янг также сообщил, что OLED экраны потом будут устанавливать и в планшеты iPad Pro.