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Компания Apple представит 8 марта iPhone SE 3 и iPad Air нового поколения

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Авторитетный инсайдер Эван Бласс сообщил о том, когда и какие новинки представит компания Apple.
По информации источника, компания Apple представит 8 марта iPhone SE 3 и iPad Air нового поколения. Смартфон производителя выйдет на рынок под названиями iPhone SE 3, iPhone SE (2022) или iPhone SE+ 5G. В нем будет использоваться тот же дизайн, что и у предшественника.

И смартфон, и iPad Air нового поколения получат процессор A15 Bionic. Также сообщается о версиях iPad Air с Wi-Fi и с 5G, а смартфон получит поддержку работы в сетях пятого поколения и улучшенную основную камеру. Помимо этого, предполагается, что на мероприятии 8 марта будут представлены новые Mac.

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