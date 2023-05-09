Компания Apple представила приложения Final Cut Pro и Logic Pro для iPad за $5 в месяц

Новые приложения Final Cut Pro и Logic Pro для планшетов iPad станут доступны по подписке с 23 мая.

Apple представила новые версии Final Cut Pro и Logic Pro, которые полностью адаптированы для сенсорных экранов и раскрывают все возможности на планшетах с процессором Apple M2.

Новые приложения получили особые возможности управления пальцем и жестами, также они работают с Apple Pencil, причем последний позволяет создавать записи прямо поверх видеоконтента.

На устройствах с сенсорным экраном и Apple M2 фирменный стилус можно использовать для запуска по наведению Apple Pencil, при этом пользователь может даже не касаться экрана.

Final Cut Pro и Logic Pro можно будет оформить по подписке за 4,99 доллара в месяц или 49 долларов в год.