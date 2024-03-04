Компания Apple представила обновленный MacBook Air на M3

Основное преимущество нового MacBook Air заключается в его улучшенной производительности, которая стала возможной благодаря использованию процессора M3. Этот процессор, уже показал свою производительность в популярных MacBook Pro.

Apple в MacBook Air еще добавила поддержку двух внешних дисплеев, что позволяет пользователям расширить свою рабочую область и повысить свою производительность. Такая поддержка внешних устройств открывает новые возможности для профессионалов, занимающихся редактированием видео, дизайном и другими творческими задачами.

MacBook Air с 15-дюймовым экраном доступен только с SoC M3 и предлагается по цене от 1300 долларов. Версия с 13-дюймовым дисплеем предлагается как с SoC M3 от 1100 долларов, так и процессором SoC M2, стоимостью от 1000 долларов. Стоит отметить, что предыдущая модель MacBook Air на базе SoC M1 больше не продается.