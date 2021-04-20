Компания Apple представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете

Сегодня 20 апреля проходит презентацию новых продуктов от американской компании.

Так, Apple представила iPhone 12 в новом фиолетовом цвете, а еще в смартфонах будут алюминиевые рамки.

Такой вариант будет доступен для iPhone 12 и 12 mini, тогда как в цветовой гамме 12 Pro и 12 Pro Max новый вариант оформления не появится.

Ничем другим кроме цвета смартфоны не отличаются.

Производитель объявил, что предварительный заказ на смартфоны 2021 года в новом цвете можно оформить 23 апреля, а вот когда стартуют живые продажи пока не сообщается.