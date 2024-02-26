Компания Apple после 2025 года представит динамик с экраном как у iPad

Apple ведет разработку нового динамика HomePod с интегрированным «iPad-подобным дисплеем», однако его официальный запуск не ожидается раньше 2025 года.

Согласно данным Марка Гурмана из Bloomberg, компания уже начала предварительные работы с иностранными поставщиками, но пока не достигла достаточного прогресса, чтобы гарантировать успешный запуск устройства.

В то же время Apple также исследует возможность создания устройства, объединяющего функции Apple TV, HomePod и камеры FaceTime, а также разработку умных дисплеев, похожих на iPad, которые можно будет закрепить на стене с помощью магнита.

Однако на данный момент неизвестно, будут ли эти продукты когда-либо выпущены.