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Компания Apple пошла на поводу у нового закона США о ремонте

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Калифорнийский закон, обязывающий компании обеспечивать доступ к запчастям и руководствам по ремонту в течение семи лет после выпуска устройства, получил поддержку Apple.

Компания взяла на себя задачу распространить его положения на национальном уровне. Федеральный законопроект повторяет калифорнийский, также одобренный Apple.

Инициатива по реализации права на справедливый ремонт поддержана HP, Google, Samsung, Lenovo и другими. Они пообещали соблюдать правила ремонта в масштабах США.

FTC подчеркнула, что утверждения производителей об опасности ремонта зачастую беспочвенны. Этот шаг назван значительным, однако право на ремонт всё ещё ограничивает законодательство об авторских правах.

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