Компания Apple получила патент на систему, предотвращающую появление трещин на складных iPhone

Лидером складных смартфонов считается Samsung, его главным конкурентом всегда была Apple, но эта американская компания не спешит выпускать складной iPhone. При этом уже давно известно, что Apple ведет разработку складного устройства. Недавно опубликовали новый патент относящийся к гибкому экрану.

Издание Patently Apple написало, что купертиновская компания запатентовала технологию покрытия гибких дисплеев.

Технология позволяет продлить срок службы гибкого дисплея, для этого предлагают наносить специально покрытие толщиной всего 200 микрометров.

Применяться будет сразу несколько слоев разной степенью упругости, что позволяет избежать складки на экране и возникновение трещины.

По слухам, первый раскладной гаджет от компании Apple появится в 2024 году