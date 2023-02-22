Компания Apple получила патент на ремешок для часов, который способен менять цвет

Apple всегда получала большую прибыль с продажи и клонировании аксессуаров для своих устройств.

Новая разработка относится к Apple Watch. Американская корпорация оформила патент на ремешок, который способен изменять цвет.

Изменение цвета происходит за счет электрохромных элементов. При передаче на них напряжения можно будет изменить цвет ремешка.

Всё управление цветовой палитрой ремешка будет осуществляется через приложение на Apple Watch. Пока неизвестно доберется ли запатентованное решение до пользователей или оно так и останется на «бумаге».