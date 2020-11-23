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24 декабря : вторник

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Интервью

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Обзоры рынков

Apple получила в России частоты для аналога Bluetooth

23.11.2020 22:49

Роскомнадзор и ФСО, а также Минобороны утвердили выделенные частоты для тестирования улучшенного аналога Bluetooth.
Компании Apple в России разрешили тестировать свою технологию передачи данных UWB, и для этого американскому производителю выделили частоты 6240–8236,8 МГц.

Заявка от Apple на тестирование UWB была подана еще в прошлом году, но тогда заявку не стали вносить рассмотрения в комитете, а со стороны Роскомнадзора и вовсе было отрицательное заключение на заявку.

UWB уже существует несколько десятилетий, но изначально этой технологией пользовались военные. В прошлом году Apple технологию UWB внедрила в чип U1.

UWB, как и Bluetooth, используется для передачи данных, но новая технология для смартфонов работает значительно быстрее.

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