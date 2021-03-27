Компания Apple планирует выпустить защищённые смарт-часы Apple Watch

Каждый новый продукт от компании Apple поклонники компании воспринимают с восторгом и активно его приобретают.

На этом указывает дефицит новинок на старте продаж. Apple в свою очередь старается каждый год выпускать новые продукты, которые ранее не производила.

По данным Bloomberg, «купертиновская» компания в конце 2021 года или начале 2022 года выпустит защищенную версию Apple Watch. Такие смарт-часы будут полезными для любителей активного отдыха.

Новые Apple Watch могут получить защищенный корпус и несколько новых спортивных режимов.

Источник Bloomberg сообщил, что новые часы получат устойчивый к ударам и царапинам корпус, а также возможность погружаться в них на большую глубину.

Пока новые часы находятся в стадии разработки и возможно их не утвердят, ведь еще в 2015 году компания планировала выпустить подобные часы, но позже их отменили.