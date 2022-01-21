Компания Apple перестала поддерживать версию iOS 14 патчами безопасности

Apple прекратила выпускать обновление безопасности для iOS 14, таким образом компания толкает пользователей iPhone на переход iOS 15.

Сейчас актуальной операционной системой для смартфонов считается iOS 15.

Производителю выгодно чтобы на поддерживаемых устройствах пользовались новейшей версией ОС, но некоторые владельцы iPhone читают, что им комфортно и на iOS 14.

Чтобы такие пользователи как можно скорее перешли на iOS 15, компания Apple решила прекратить выпускать патчи безопасности на iOS 14.

Фактически производитель больше не будет обновлять эту версию операционной системы.

Сейчас единственным вариантом для получения обновлений безопасности можно считать только переход на iOS 15.2.1.