Компания Apple пересмотрит свой подход к искусственному интеллекту, чтобы не отстать от Microsoft

Apple после резко возросшей популярности ChatGPT намерена пересмотреть свои планы и разработать собственное подобное решение.

ChatGPT это чат-бот с искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI и способный работать в диалоговом режиме, поддерживающим запросы на естественных языках.

Его уже интегрирует компания Microsoft, и если другие компании не реализует подобные системы, то мировой разработчик Windows, станет лидером на развивающемся рынке.

DigiTimes пишет, что Apple не собирается отставать от конкурентов на глобальном рынке, но когда она представит свой аналог ChatGPT пока неизвестно.