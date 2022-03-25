Главная » Новости

Компания Apple ограничила оплату картами «Мир» через Apple Pay

На чтение 1 мин Просмотров 19 Опубликовано

Пользователи стали сталкиваться с проблемами при добавлении карты платежной системы «Мир».

При этом уже внесенные карты работали, и с их помощью можно было производить оплату. Но, как выяснилось, компания Apple ограничила оплату картами «Мир» через Apple Pay.

Сообщается, что даже добавленные карты постепенно убирают из приложения.

Как отмечает ТАСС, в поддержке заявили, что они знают лишь о том, что в приложение не получится добавлять карты пяти банков, которые попали под санкции.

Наряду с этим было добавлено, что другой информацией поддержка не обладает.

Оцените статью
( Пока оценок нет )
ASTERA
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2022 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.