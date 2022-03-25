Пользователи стали сталкиваться с проблемами при добавлении карты платежной системы «Мир».

При этом уже внесенные карты работали, и с их помощью можно было производить оплату. Но, как выяснилось, компания Apple ограничила оплату картами «Мир» через Apple Pay.

Сообщается, что даже добавленные карты постепенно убирают из приложения.

Как отмечает ТАСС, в поддержке заявили, что они знают лишь о том, что в приложение не получится добавлять карты пяти банков, которые попали под санкции.

Наряду с этим было добавлено, что другой информацией поддержка не обладает.