Компания Apple немного обновила MacBook Air

Apple сделала небольшое обновление для 13-дюймовых MacBook Air, причем это произошло без анонсов и презентаций.

Существенных изменений в 13-дюймовых MacBook Air не произошло, но теперь компактная модель больше похожа на 15-дюймовую версию.

Тематический ресурс MacRumors обратил внимание на изменения, внесенные на официальном сайте производителя, ранее в технических характеристиках указывали версию Bluetooth 5.0, теперь MacBook Air выпускается с Bluetooth 5.3.

Новый стандарт беспроводного соединения более надежный и потребляет меньше энергии, что незначительно увеличивает время автономной работы ноутбука.