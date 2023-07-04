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Компания Apple немного обновила MacBook Air

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Apple сделала небольшое обновление для 13-дюймовых MacBook Air, причем это произошло без анонсов и презентаций.
Существенных изменений в 13-дюймовых MacBook Air не произошло, но теперь компактная модель больше похожа на 15-дюймовую версию.

Тематический ресурс MacRumors обратил внимание на изменения, внесенные на официальном сайте производителя, ранее в технических характеристиках указывали версию Bluetooth 5.0, теперь MacBook Air выпускается с Bluetooth 5.3.

Новый стандарт беспроводного соединения более надежный и потребляет меньше энергии, что незначительно увеличивает время автономной работы ноутбука.

MacBook Air
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