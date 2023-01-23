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Компания Apple не выпустит новую модель Apple HomePod mini в ближайшее время

Автор На чтение 1 мин Просмотров 13 Опубликовано

Apple недавно представила второе поколение своей «умной» колонки HomePod, и сразу после презентации поклонники компании начали интересоваться, когда выйдет новая HomePod mini.
В Apple не стали ничего комментировать, вместо нее это сделал журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

Он написал, что по его информации Apple сейчас не ведет разработку нового HomePod mini.

Журналист также отметил, что «умные» колонки не обладают особо важными функциями, и обновлять их часто нет смысла, так как голосовые помощники у них работают только через интернет, и самые важные дополнения обновляются на сервере голосового помощника.

Поэтому в ближайшее время ждать обновление HomePod mini не стоит, заключил Марк Гурман.

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