Компания Apple не выпустит новую модель Apple HomePod mini в ближайшее время

Apple недавно представила второе поколение своей «умной» колонки HomePod, и сразу после презентации поклонники компании начали интересоваться, когда выйдет новая HomePod mini.

В Apple не стали ничего комментировать, вместо нее это сделал журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман.

Он написал, что по его информации Apple сейчас не ведет разработку нового HomePod mini.

Журналист также отметил, что «умные» колонки не обладают особо важными функциями, и обновлять их часто нет смысла, так как голосовые помощники у них работают только через интернет, и самые важные дополнения обновляются на сервере голосового помощника.

Поэтому в ближайшее время ждать обновление HomePod mini не стоит, заключил Марк Гурман.