Компания Apple научит наушники AirPods распознавать своего владельца

Американская компания уже запатентовала технологию, которая позволит распознавать пользователя.

В документе на новую технологию, говорится о возможности AirPods узнавать своего владельца по форме ушной раковины.

В основе технологии будет ультразвук, который сможет определить форму слухового прохода, и это уже позволит идентифицировать пользователя. Реализовать такую функцию в американской компании хотят радии безопасности, ведь наушники связаны со смартфонами.

С их помощью можно получить информацию без идентификации на смартфоне. Помимо этой технологии, как отмечается, можно использовать распознавание по походке или голосу