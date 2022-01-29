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Компания Apple научит наушники AirPods распознавать своего владельца

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Американская компания уже запатентовала технологию, которая позволит распознавать пользователя.
В документе на новую технологию, говорится о возможности AirPods узнавать своего владельца по форме ушной раковины.

В основе технологии будет ультразвук, который сможет определить форму слухового прохода, и это уже позволит идентифицировать пользователя. Реализовать такую функцию в американской компании хотят радии безопасности, ведь наушники связаны со смартфонами.

С их помощью можно получить информацию без идентификации на смартфоне. Помимо этой технологии, как отмечается, можно использовать распознавание по походке или голосу

AirPods Apple
ASTERA
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