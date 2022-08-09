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Компания Apple намерена продать 95 миллионов смартфонов iPhone 14

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Серия iPhone 14 станет самой дорогой в истории «яблочных» смартфонов, но несмотря на это компания рассчитывает продать 95 миллионов iPhone 14.

Это примерно на 5% больше чем годом ранее. В целом сейчас рынок смартфонов переживает спад, этим и хочет воспользоваться Apple и сделать iPhone доступным для покупки без очередей и ожиданий.

Таким образом компания увеличит свою долю и сможет привлечь новых пользователей.

iPhone 14 в базовой версии будет стоить от 800 долларов, как на старте продаж у iPhone 13, остальные версии подорожают на 100 долларов в сравнении с текущим поколением смартфонов.

Стоит еще напомнить, что iPhone 14 сращу будут производить не только в Китае, но еще и Индии, а такое решение руководство приняло, чтобы аппарат не был в дефиците на старте продаж.

По последним слухам, iPhone 14 появится в продаже с 23 сентября.

Apple iPhone 14
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