Компания Apple может выпустить продвинутый iPhone 17 Ultra

Apple может выпустить iPhone 17 Ultra, о чем сообщил MacRumors со ссылкой на сетевого информатора yeux1122.

По данным источника, устройство будет отличаться уменьшенным вырезом Dynamic Island, улучшенной системой охлаждения с паровыми камерами и увеличенным аккумулятором, что сделает его толще других моделей в линейке.

iPhone 17 Ultra может получить 12 ГБ оперативной памяти и камеру с 48 Мп модулями.

Презентация iPhone 17 Ultra запланирована на сентябрь 2025 года, наряду с другими моделями, включая новый iPhone 17 Air, который будет тонким смартфоном с толщиной всего 5,5 мм, одной камерой и моно-динамиком.