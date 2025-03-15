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Компания Apple может выпустить продвинутый iPhone 17 Ultra

Автор На чтение 1 мин Просмотров 6 Опубликовано

Apple может выпустить iPhone 17 Ultra, о чем сообщил MacRumors со ссылкой на сетевого информатора yeux1122.

По данным источника, устройство будет отличаться уменьшенным вырезом Dynamic Island, улучшенной системой охлаждения с паровыми камерами и увеличенным аккумулятором, что сделает его толще других моделей в линейке.

iPhone 17 Ultra может получить 12 ГБ оперативной памяти и камеру с 48 Мп модулями.

Презентация iPhone 17 Ultra запланирована на сентябрь 2025 года, наряду с другими моделями, включая новый iPhone 17 Air, который будет тонким смартфоном с толщиной всего 5,5 мм, одной камерой и моно-динамиком.

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