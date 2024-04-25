Компания Apple может выпустить первую с 2015 года колонку Beats

По информации, полученной от источников, Apple планирует выпустить новую версию колонки Beats Pill, что станет первым обновлением линейки Beats Pill с 2015 года.

Похожее устройство было замечено у баскетбольной звезды Леброна Джеймса, вызвав интерес у пользователей и фанатов компании.

Видео, опубликованное командой «Лос-Анджелес Лейкерс» в социальных сетях, показывает снайпера, несущего предмет, по форме напоминающий большую пилюлю, на ремешке. Учитывая участие Леброна в рекламе Beats в прошлом, пользователи сети предположили, что это намек на предстоящий выпуск новой колонки.

Также был обнаружен новый патент на колонку, принадлежащий Apple. Он имеет некоторое сходство с устройством, замеченным у Леброна, но пока нет официальной информации о том, что это именно новая модель Beats Pill.

Одно из видимых отличий заключается в наличии ремешка, которого ранее не было у колонок компании. Поклонники Beats также выразили желание включить порт USB-C, который Apple использует в своих новых устройствах.