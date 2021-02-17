Компания Apple может выпустить новые наушники AirPods из стекла

Компания Apple может выпустить новые наушники AirPods из стекла17.02.2021 17:40
Об этом стало известно из патентных документов, обнаруженных в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).
В документах описываются новые наушники AirPods, которые будут выполнены из стекла.
В частности, при создании аксессуара планируется использовать стекло, которое позволит улучшить конструкцию и характеристики наушников, о чем рассказал представитель компании.
Уточняется, что в устройстве намерены использовать стеклянные чашечки, которые будут менее склонны к царапинам в сравнении с пластиком или металлом.
С другой стороны стекло будет более привлекательным с эстетической точки зрения.
Между тем журналисты, обнаружившие патентную заявку отметили еще и тот факт, что стекло может улучшить акустические свойства наушников.
Стоит отметить, что на рынке уже представлены наушники с использованием стекла и это модели HD 820, созданные компанией Sennheiser. Она применила стекло для того, чтобы обеспечить реалистичное звучание.
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