Компания Apple может выпустить новые наушники AirPods из стекла

Об этом стало известно из патентных документов, обнаруженных в базе Ведомства по патентам и товарным знакам США (USPTO).

В документах описываются новые наушники AirPods, которые будут выполнены из стекла.

В частности, при создании аксессуара планируется использовать стекло, которое позволит улучшить конструкцию и характеристики наушников, о чем рассказал представитель компании.

Уточняется, что в устройстве намерены использовать стеклянные чашечки, которые будут менее склонны к царапинам в сравнении с пластиком или металлом.

С другой стороны стекло будет более привлекательным с эстетической точки зрения.

Между тем журналисты, обнаружившие патентную заявку отметили еще и тот факт, что стекло может улучшить акустические свойства наушников.

Стоит отметить, что на рынке уже представлены наушники с использованием стекла и это модели HD 820, созданные компанией Sennheiser. Она применила стекло для того, чтобы обеспечить реалистичное звучание.