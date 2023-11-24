Компания Apple может выпустить бюджетную версию Apple Watch Ultra

Согласно информации издания Digit, Apple предположительно работает над доступной версией своих флагманских смарт-часов Apple Watch Ultra. Они ссылаются на снимки загадочного устройства Apple, опубликованные Федеральной комиссией по связи США (FCC).

На основании этих изображений можно сделать вывод, что новые часы Watch Ultra, скорее всего, будут иметь знакомый дизайн, характерный для Apple Watch Ultra 2. Они будут обладать обычным размещением цифровой коронки, кнопки действия, а также решеток динамиков, микрофонов и других элементов. Однако Digit отмечает, что более внимательное рассмотрение позволяет заметить явные отличия, указывающие на то, что FCC опубликовала снимки бюджетной версии Apple Watch Ultra.

Исходя из изображений, как у Watch Ultra, так и у Watch Ultra 2 будет прочный корпус из титана аэрокосмического класса, а также металлическая кнопка действия и задняя панель из керамики и сапфирового стекла соответствующего цвета.

Однако согласно снимкам, опубликованным FCC, новая модель Watch Ultra может иметь черную керамическую заднюю панель, аналогичную модели Apple Watch Series 9. Интересно отметить, что обновленная кнопка действия выполнена из пластика, что также указывает на более доступную версию устройства.

Digit пишет: «Эти изменения указывают на то, что Apple, возможно, планирует выпустить более доступную версию Apple Watch Ultra».