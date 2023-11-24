Главная » Новости

Компания Apple может выпустить бюджетную версию Apple Watch Ultra

Автор На чтение 2 мин Просмотров 4 Опубликовано

Согласно информации издания Digit, Apple предположительно работает над доступной версией своих флагманских смарт-часов Apple Watch Ultra. Они ссылаются на снимки загадочного устройства Apple, опубликованные Федеральной комиссией по связи США (FCC).

На основании этих изображений можно сделать вывод, что новые часы Watch Ultra, скорее всего, будут иметь знакомый дизайн, характерный для Apple Watch Ultra 2. Они будут обладать обычным размещением цифровой коронки, кнопки действия, а также решеток динамиков, микрофонов и других элементов. Однако Digit отмечает, что более внимательное рассмотрение позволяет заметить явные отличия, указывающие на то, что FCC опубликовала снимки бюджетной версии Apple Watch Ultra.

Исходя из изображений, как у Watch Ultra, так и у Watch Ultra 2 будет прочный корпус из титана аэрокосмического класса, а также металлическая кнопка действия и задняя панель из керамики и сапфирового стекла соответствующего цвета.

Однако согласно снимкам, опубликованным FCC, новая модель Watch Ultra может иметь черную керамическую заднюю панель, аналогичную модели Apple Watch Series 9. Интересно отметить, что обновленная кнопка действия выполнена из пластика, что также указывает на более доступную версию устройства.

Digit пишет: «Эти изменения указывают на то, что Apple, возможно, планирует выпустить более доступную версию Apple Watch Ultra».

Apple Apple Watch Ultra
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.