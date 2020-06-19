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Компания Apple может переименовать iPhone и iOS

19.06.2020 16:08

22 июня компания Apple проведет конференцию, в рамках которой будет сделано немало заявлений.
По некоторым данным, среди громких заявлений окажется информация о переименовании смартфонов и операционной системы.

Стоит отметить, что сообщение о получении iPhone и iOS новых названий не носит официальный характер.

Информация прозвучала от инсайдера Джона Проссера (Jon Prosser), которому стало известно, что iPhone получит название Apple Phone, тогда как мобильная операционная система будет называться iPhone OS.

Что касается самого мероприятия, то на нем ожидается презентация обновлений программного обеспечения, а также новой iOS 14 (если слухи подтвердятся, то эта ОС выйдет как iPhoneOS 14).

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