Отказаться от фирменной системы Face ID американская компания может из-за желания избавиться от известной «челки».

Компания Apple может отказаться от Face ID в новых iPhone 13, о чем стало известно инсайдерам.

Они ссылаются на то, что компания уже тестирует прототип смартфона, в котором нет выреза в верхней части экрана.

При этом отмечается, что от Face ID производитель может отказаться еще и из-за пандемии коронавируса.

Дело в том, что все пользователи устройств компании столкнулись с тем, что система не разблокирует смартфон, когда на лице имеется медицинская маска.

Впрочем, слухи о том, что «челки» вверху экран в смартфонах скоро не станет, появились достаточно давно. Согласно последним данным, в iPhone 13 Apple может вернуть Touch ID.