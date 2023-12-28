Компания Apple может оснастить новую «умную» колонку изогнутым экраном

Инсайдер под ником Kosutami сообщил, что следующее поколение колонки Apple HomePod, которая имеет кодовое название B720, может быть оснащено встроенным изогнутым ЖК-экраном.

Фотографии прототипа, опубликованные инсайдером, показывают, что новинка имеет тот же дизайн, что и текущая модель HomePod, но с вогнутым экраном сверху. Предполагается, что этот экран будет использоваться для управления системой и отображения контента.

В октябре Kosutami также опубликовал изображения компонентов сенсорного экрана будущего HomePod, и эти данные были подтверждены другими источниками. Поэтому информация, предоставленная этим источником, обычно надежна.

Предполагается, что Apple работает над адаптацией своих сервисов Apple Music и Apple Podcasts к изогнутому экрану, который будет отображать анимацию, соответствующую цветам обложек подкастов и музыкальных альбомов.

Также возможно, что на экране будут отображаться важные уведомления. По слухам, новая колонка HomePod может быть представлена в первой половине 2024 года.