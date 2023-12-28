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Компания Apple может оснастить новую «умную» колонку изогнутым экраном

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Инсайдер под ником Kosutami сообщил, что следующее поколение колонки Apple HomePod, которая имеет кодовое название B720, может быть оснащено встроенным изогнутым ЖК-экраном.

Фотографии прототипа, опубликованные инсайдером, показывают, что новинка имеет тот же дизайн, что и текущая модель HomePod, но с вогнутым экраном сверху. Предполагается, что этот экран будет использоваться для управления системой и отображения контента.

В октябре Kosutami также опубликовал изображения компонентов сенсорного экрана будущего HomePod, и эти данные были подтверждены другими источниками. Поэтому информация, предоставленная этим источником, обычно надежна.

Предполагается, что Apple работает над адаптацией своих сервисов Apple Music и Apple Podcasts к изогнутому экрану, который будет отображать анимацию, соответствующую цветам обложек подкастов и музыкальных альбомов.

Также возможно, что на экране будут отображаться важные уведомления. По слухам, новая колонка HomePod может быть представлена в первой половине 2024 года.

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