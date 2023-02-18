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Компания Apple изменила русскую клавиатуру на iPhone

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3 Опубликовано

Apple еще в iOS 13 добавила возможность ввода текста свайпапи на клавиатуре, но поддержки русского языка тогда не было.

Несколько лет потребовалось компании, чтобы набор текста свайпами появился и в русской раскладке, но пока эта функция недоступна большинству пользователей. Новый режим появился в бета-версии iOS 16.4. Сейчас стабильной актуальной версией считается iOS 16.3.1.

Россиянам осталось дождаться полноценного выхода iOS 16.4. После установки обновления на смартфон потребуется перейти в настройки аппарата, открыть пункт «Основные» и в нем выбрать «Клавиатуры».

Там добавится ползунок «Проведение пальцем для ввода». После этих действий в русской клавиатуре появится ввод текста свайпами.

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