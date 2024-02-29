Компания Apple хочет изменить название своего Apple ID

По информации, опубликованной на портале MacRumors, компания Apple планирует провести ребрендинг своего сервиса Apple ID. В рамках этого процесса Apple ID будет переименован в Apple Account.

Ожидается, что новое название будет введено в этом году, вероятнее всего, вместе с выпуском iOS 18 и macOS 15 в осеннем периоде. В связи с этим изменением также будут обновлены фирменные приложения и сервисы Apple, которые будут отображать новое название.

Некоторые документы и веб-сайт компании уже использовали формулировку «Apple Account» (Учетная запись Apple), что указывает на предстоящее изменение.

Однако, следует отметить, что ребрендинг все еще находится под вопросом. В процессе внутреннего тестирования гарнитуры Vision Pro, Apple использовала три разных названия операционной системы: realityOS, xrOS и visionOS. В конечном итоге, последнее название было выбрано для использования.