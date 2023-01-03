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Компания Apple готовит новые недорогие наушники AirPods Lite

Автор На чтение 1 мин Просмотров 63 Опубликовано

Инсайдеры стали сообщать новую информацию касательно выхода новых наушников от американской компании Apple.
В частности, аналитик Haitong International Джеффа Пу заявил, что в этом году прогнозируется падение спроса на наушники AirPods.

В связи с этим компания Apple готовит новые недорогие наушники AirPods Lite, которые окажутся дешевле существующих моделей и призваны увеличить спрос на наушники бренда.

Какие характеристики получат новые наушники, пока не сообщается. При этом сообщается, что их предварительная стоимость составит 130 долларов.

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