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Компания Apple готовит к презентации продвинутое зарядное устройство

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Документ, подтверждающий новую зарядку, был размещен на сайте производителя, но там он был недолго.

Журналисты известного издания 9to5Mac успели сделать скриншот документа, в котором значится 35 Вт блок питания с двумя USB Type-C.

В документе было указано, что использовать для зарядки можно любой разъем USB Type-C. Зарядное устройство будет доступно без кабеля питания.

Пока неизвестно, когда 35 Вт блок питания с двумя USB Type-C поступит в продажу, и будет ли он представлен на ближайшем мероприятии, которое пройдет в начале лета.

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