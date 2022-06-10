Компания Apple готовит гигантский iPad с диагональю больше 14 дюймов на базе процессора M2

Авторитетный инсайдер сообщил, что Apple готовит новый большой планшет на процессоре M2.

По данным источника, американская компания намерена выпустить iPad Pro с 14,1-дюймовым экраном, мощным процессором M2 и 16 ГБ оперативной памяти. Постоянной памяти в планшете будет 512 ГБ.

На базе процессора M2 также будут созданы iPad Pro с 11 и 12,9-дюймовыми экранами.

Презентация этих планшетов должна состоятся осенью (в октябре или ноябре).

Стоит напомнить, что Марк Гурман еще в прошлом году сообщал, что команда Apple ведет разработку нового большого планшета, который должен поступить в продажу в течение двух лет.