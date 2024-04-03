Компания Apple добавит в новую iOS 17.5 защиту от слежки

Бета-версия iOS 17.5, выпущенная американской корпорацией Apple для разработчиков, содержит новую систему защиты от аксессуаров для слежения, которые могут быть использованы мошенниками. Обновление предполагается выпустить для всех пользователей в мае 2024 года.

В прошлом году Apple объявила о сотрудничестве с Google в создании отраслевой политики по борьбе с нежелательной слежкой. Теперь в iOS добавлена функция, которая позволяет устройству идентифицировать аксессуары для слежения, даже если они не связаны с Apple или приложением Find My. После этого пользователи смогут отключить такие аксессуары и запретить передачу своего местоположения владельцам устройств.

На данный момент эта функция недоступна в бета-версии для пользователей, но предполагается, что она будет включена в релиз iOS 17.5. В настоящее время iOS отслеживает Bluetooth-устройства для слежки только в том случае, если они сертифицированы Find My. Apple и Google планируют создать универсальную систему, которая будет обнаруживать и предупреждать о наличии аксессуаров для слежки.

Источник: 9to5mac.com.