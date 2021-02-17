Компания Apple больше не будет менять неисправные iPhone 12 на новые

Как выяснилось, руководство Apple уже отправило оповещения в свои сервисные центры, в котором говорится о том, что замена неисправных iPhone 12 на новые больше осуществляться не будет.

Как оказалось, это связано с желанием производителя позаботится об окружающей среде. То есть вместо выдачи новых смартфонов, компания будет ремонтировать, вышедшие из строя аппараты.

Это уже вызвало бурную реакцию в сети, как это было с отсутствием в комплекте зарядного устройства.

Но Apple стала первой компанией, которая решилась на такой шаг, и в результате оказалась не единственной.

Теперь она привлекла к себе внимание тем, что больше не будет менять неисправные iPhone 12 на новые. В частности, это касается iPhone 12 mini и iPhone 12, которые теперь при определенных условиях будут ремонтировать, тогда как ранее их просто меняли на новые.

В сервисные центры будут отправлены новые блоки, в которых есть задняя часть корпуса смартфона и компоненты за исключением экрана и основной камеры.

Такой блок начнут устанавливать, когда есть любая проблема кроме разбитого блока основной камеры и экрана.