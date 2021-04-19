Компания Apple 20 апреля 2021 года может представить новые iPad Pro и AirPods 3

20 апреля на презентации продуктов Apple представит новые планшеты и возможно новые беспроводные наушники.

По мнению инсайдера Марка Гурмана, американская компания 20 апреля не станет делать ярких презентаций, и самые интересные новинки будет показаны осенью.

Ожидается, что завтра покажут iPad Pro диагональю 11 и 12,9 дюйма, Bluetooth-маячки AirTag и возможно новую версию наушников AirPods.

Журналист еще считает, что компании стоит уже обновить дизайн iMac, но вероятность того что Apple это сделает 20 апреля очень низкая.

Гурман отметил, что на рынке сейчас наблюдается повышенный спрос на мощные планшеты, их стали активно использовать в медицине, на предприятиях, учебе и при удалённой работе.

Презентация новых продуктов состоится 20 апреля в 20:00 по Москве, ее проведут в онлайн-формате.