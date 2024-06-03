Компания AMD выпустила новые процессоры Ryzen 9000 и два чипа на AM4

AMD внесла новые изменения в мир компьютерных процессоров, представив свое последнее семейство десктопных чипов Ryzen 9000 (Granite Ridge) на базе архитектуры Zen5.

В эту линейку входят четыре модели, разработанные для сокета AM5, и компания поделилась подробными характеристиками каждой из них. Вдобавок, AMD обновила свою предыдущую линейку процессоров для материнских плат с разъемом AM4.

На вершине новой серии находится флагманская модель Ryzen 9 9950X с 16 ядрами и пиковой тактовой частотой 5,7 ГГц. Этот процессор имеет TDP 170 Вт и общий объем кеш-памяти 80 МБ.

Более того, он оснащен графическим ядром на основе архитектуры RDNA2 с двумя вычислительными блоками. По заявлению AMD, новинка демонстрирует улучшение производительности на уровне до 23% по сравнению с Intel Core i9-14900K в играх и до 56% в приложениях, в зависимости от конкретных сценариев использования. Вот характеристики остальных трех моделей:

Ryzen 7 9850X: 12 ядер, пиковая тактовая частота 5,4 ГГц, TDP 105 Вт, кеш-память 72 МБ.

Ryzen 5 9750X: 8 ядер, пиковая тактовая частота 5,1 ГГц, TDP 95 Вт, кеш-память 64 МБ.

Ryzen 3 9650X: 6 ядер, пиковая тактовая частота 4,9 ГГц, TDP 65 Вт, кеш-память 48 МБ.

AMD также заявила о повышении среднего количества инструкций за такт (IPC) на 16% благодаря архитектуре Zen 5 по сравнению с предыдущими моделями.

Этот результат был получен на основе средних значений в тестах производительности и играх. Начало продаж новых процессоров запланировано на 31 июля, а информация о ценах будет объявлена позднее. Кроме того, AMD планирует выпустить геймерскую линейку Ryzen 9000X3D в четвертом квартале.

Компания также представила новые продукты для старого разъема AM4. Среди них 16-ядерный Ryzen 9 5900XT с тактовой частотой до 4,8 ГГц, кеш-памятью 72 МБ и TDP 105 Вт, а также восьмиядерный Ryzen 7 5800XT с такой же частотой, TDP и 36 МБ кеш-памяти. \