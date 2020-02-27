Компания AMD рассказала, как она смогла удешевить процессоры

AMD на конференции ISSCC 2020 рассказала, как она может сэкономить на производстве процессоров.

Американская компания показала расчеты, которые она в будущем может применить на серверных процессорах, чипах HEDT и массовых настольных системах.

Компания предлагает использовать многокристальную компоновку, по 7-нанометровой технологии производить элементы влияющие на производительность процессора, а остальное выпускать по более доступной 12-нанометровой технологии.

Таким образом, установив на одном чиплете восемь ядер можно выпускать более доступные решения, причем система применяется для 16 ядерных и 64 ядерных процессоров.

На ISSCC 2020 был приведен пример: если бы Ryzen 7 3700X выпускался бы на чиплете Matisse в монолитном исполнении, то он бы стоил на 50% дороже чем сейчас, а используя два чиплета Matisse для производства Ryzen 9 3950X стоимость чипа выходила бы выше на 125%.