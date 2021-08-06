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Компания AMD признала успех Apple с процессором SoC M1

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Представитель AMD отметил успехи компании Apple в разработке собственных процессоров для компьютеров.
Корпоративный вице-президент AMD Дэвид Макафи признал успехи Apple с ее процессором M1, который уже устанавливается в ноутбуки.

При этом Макафи считает, что Apple не станет конкурентом, так как у компании есть своя дорожная карта по развитию продуктов и AMD будет следовать ей.

Представитель AMD сравнил M1 с чипами AMD серии Zen 3 и заявил, что купертиновская компания смогла  опыт в создании чипов для смартфонов и планшетов успешно перенести на компьютеры и показала, насколько современные процессоры в экосистеме, могут быть энергоэффективными и быстрыми.

AMD Apple
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