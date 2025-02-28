Компания AMD представила видеокарты RX 9070 и 9070 XT

Компания AMD анонсировала два новых графических процессора — Radeon RX 9070 и 9070 XT, которые поступят в продажу 6 марта по ценам 549 и 599 долларов соответственно. Это произойдет всего за день до выхода видеокарт Nvidia RTX 5070.

Главной особенностью новинок является новая архитектура RDNA 4, которая обеспечивает значительно большую производительность в играх. Новые процессоры предлагают в два раза большую скорость в растеризации по сравнению с предыдущим поколением.

Оба графических процессора имеют 16 ГБ памяти GDDR6 и поддерживают современные порты DisplayPort 2.1 и HDMI 2.1. Подключение будет удобным благодаря стандартным 8-пиновым разъемам.

AMD утверждает, что RX 9070 XT работает на 51% быстрее, чем старая RX 6900 XT, и на 26% быстрее RTX 3090 в 4K играх. Базовая версия RX 9070 также показывает отличные результаты, опережая своих предшественников.

Особое внимание уделено технологии FSR 4, которая улучшает качество изображения и увеличивает частоту кадров. AMD прогнозирует, что к моменту запуска будет поддержано 30 игр с этой технологией, а к концу года их станет более 75.

Сравнительно с высокими ценами Nvidia, AMD обещает хорошую доступность своих новых видеокарт. В дальнейшем, в 2025 году, планируется выпуск серии RX 9060 для конкуренции с ещё неанонсированными RTX 5060.