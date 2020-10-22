Компания AMD озвучила технические характеристики видеокарты Radeon RX 6900 XT

Согласно новой утечке, RX 6900 XT будет обеспечивать тактовую частоту более 2300 МГц с 80 CU и 16 ГБ видеопамяти GDDR6. Четыре другие карты составят линейку AMD Big Navi, как и карты AIB, которые выйдут на ошеломляющие 2577 МГц.

Videocardz утверждает, что получила информацию о стеке продуктов AMD серии Radeon RX 6000. После множества спекуляций относительно тактовых частот и энергопотребления грядущей AMD, на сайте были изложены спецификации следующих четырех карт компании. Coreteks опубликовал аналогичные подробности ранее, но Videocardz добавила в эту смесь RX 6700 и RX 6700 XT.

Согласно Videocardz , RX 6700 будет картой начального уровня и будет основана на графическом процессоре AMD Navi 22. Эта карта будет иметь 192-битную шину памяти, но другие характеристики остаются неизвестными. AMD явно запланировала выпуск RX 6700 в январе, поэтому он не будет выпущен в октябре. Videocardz добавляет, что к RX 6700 в начале 2021 года присоединится RX 6700 XT, еще одна карта Navi 22. На веб-сайте утверждается, что RX 6700 XT будет иметь 40 вычислительных блоков (CU), а также 192-битную шину и 12 ГБ видеопамяти GDDR6. Однако на данном этапе тактовые частоты неизвестны.

Следующими идут RX 6800 и RX 6800 XT, которые будут основаны на графических процессорах Navi 21 XL и Navi 21 XT соответственно. Обе эти карты будут иметь 256-битные шины и 16 ГБ видеопамяти GDDR6, но RX 6800 XT будет иметь более высокие тактовые частоты и на 8 дополнительных блоков CU.

На вершине стека продуктов находится RX 6900 XT, основанный на графическом процессоре AMD Navi 21 XTX. Первоначально AMD сохранит эксклюзивность RX 6900 XT и также будет производить ограниченное количество карт. Navi 21 XTX представляет собой полноценный графический процессор Navi 21 с его 80 CU, дополненными 16 ГБ видеопамяти GDDR6, работающей на 256-битной шине. RX 6900 XT также сможет достигать 2330 МГц.

Videocardz утверждает, что партнеры по дополнительным платам (AIB) выпустят специальные карты серии RX 6000 в ноябре. Карты AIB также могут предлагать более высокие тактовые частоты, чем эталонные карты AMD. Одна такая карта, произведенная «очень особым партнером по плате», может иметь повышенную частоту до 2577 МГц , утверждает Igor’s Lab . Специальная карта может даже иметь частоту 2800 МГц, но, возможно, только при охлаждении LH2. Videocardz рассчитывает, что это будет карта RX 6800 XT, поскольку кастомный RX 6900 XT будет недоступен при запуске.