Компания AMD опубликовала характеристики Radeon RX 7700 XT в сети

На прошлой неделе компания AMD официально объявила о выпуске своей новой видеокарты Radeon RX 7700 XT, которая основана на совершенно новом графическом ядре Navi 32, использующем архитектуру RDNA 3. В ходе презентации представители компании AMD провели сравнение Radeon RX 7700 XT с NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti, однако не предоставили информацию о производительности новой видеокарты по сравнению с предшественниками на основе архитектуры RDNA 2.

Несмотря на это, появились сообщения от зарубежного журналиста, который получил предварительную информацию о производительности видеокарты Radeon RX 7700 XT в синтетическом тесте 3DMark Time Spy, и результаты оказались впечатляющими. По его данным, Radeon RX 7700 XT набирает около 17 000 баллов в тесте графики 3DMark Time Spy. Если сравнивать этот результат с картами на базе архитектуры RDNA 2, то видеокарта будет на уровне Radeon RX 6800 XT, которая предназначена для энтузиастов и основана на графическом ядре Navi 21.

Кроме того, журналист предоставил скриншот из GPU-z с характеристиками Radeon RX 7700 XT от AMD. Следует отметить, что это неофициальная версия, поэтому некоторые метрики могут быть неполными или неточными. Однако эта информация соответствует данным, которые ранее появлялись в сети благодаря инсайдерам. Мы надеемся, что в конечном итоге видеокарта Radeon RX 7700 XT будет доступной и предложит высокую производительность, как обещают журналисты.