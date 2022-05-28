Компания AMD выпустит бюджетную видеокарту Navi 24 Radeon RX 6300

В AMD намерены выпустить новую видеокарту, которая должна продемонстрировать, какими могут быть дешевые видеокарты.

Инсайдеры сообщили, что компания AMD готовит самую дешёвую видеокарту для компьютеров, которая по цене окажется даже дешевле, чем Radeon RX 6500 XT и RX 6400. Последние предлагают за 200 и 170 долларов.

По предварительным данным, новая карта будет называться Radeon RX 6300. Упоминание о ней обнаружили в коде графического драйвера AMD для Linux.

Там найден новый адаптер Beige Goby и идентификатор 0x7424. Название первого это кодовое имя для всех настольных карт на Navi 24, включая RX 6400 и RX 6500 XT.

То есть новинку также создадут на базе этого графического процессора. Предположительная стоимость видеокарты составит 150 долларов.