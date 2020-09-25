Компания Amazon Ring представила охранный дрон за 250 долларов, который летает вокруг вашего дома

Принадлежащая Amazon, Компания Ring, ключевым направлением работы которой является обеспечению безопасности дома, представила в четверг летающую камеру, которая может заинтересовать поклонников домашнего наблюдения.

Дрон за 250 долларов, названный Ring Always Home Cam, входит в число продуктов, представленных на онлайн-мероприятии Amazon, посвященном аппаратному обеспечению только по приглашениям.

Дрон небольшой и легкий, с камерой высокой четкости, он может автоматически летать по заранее заданным маршрутам к определенным точкам в вашем доме, передавая на ваш смартфон потоковое видео того, что он видит по пути. Пользователи могут настраивать пути для дрона через приложение для смартфона, или, если дрон обнаруживает движение в части вашего дома, он может самостоятельно долететь до этого места и снимать на видео, что происходит. Дрон планируется выпустить в следующем году, он предназначен только для использования в помещениях, и его можно настроить для работы с системой кольцевой сигнализации, чтобы он летал по заданному маршруту при срабатывании сигнализации.

Похоже, что камера дрона установлена ​​на коротком стволе, простирающемся под пропеллерами (которые размещены в квадратной клетке), и будет записывать только время полета дрона, сказала Лейла Рухи, президент Ring, когда представила устройство. По ее словам, камера заблокирована, когда дрон находится в доке.

«Мы знаем, что когда что-то случается, наши клиенты хотят иметь возможность точно видеть, что происходит, но не всегда возможно охватить весь дом», — сказал Роуи, объясняя, почему Ring создала дрон.

Хотя говорят, что Always Home Cam появится в следующем году, Ринг не показал, что дрон действительно летает. Видео, которое, казалось, было снято с точки зрения дрона внутри дома, было подписано примечанием, которое гласило: «Функциональность смоделирована только для иллюстративных целей», а на видеозаписи видно, как Рухи держит его.

Похоже, что камера дрона установлена ​​на коротком стволе, простирающемся под пропеллерами (которые размещены в квадратной клетке), и будет записывать только время полета дрона, сказала Лейла Рухи, президент Ring, когда представила устройство. По ее словам, камера заблокирована, когда дрон находится в доке.

«Мы знаем, что когда что-то случается, наши клиенты хотят иметь возможность точно видеть, что происходит, но не всегда возможно охватить весь дом», — сказал Роуи, объясняя, почему Ring создала дрон.

Хотя говорят, что Always Home Cam появится в следующем году, Ринг не показал, что дрон действительно летает. Видео, которое, казалось, было снято с точки зрения дрона внутри дома, было подписано примечанием, которое гласило: «Функциональность смоделирована только для иллюстративных целей», а на видеозаписи видно, как Рухи держит его.