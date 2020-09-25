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Компания Amazon Ring представила охранный дрон за 250 долларов, который летает вокруг вашего дома

25.09.2020 14:34

Принадлежащая Amazon, Компания Ring, ключевым направлением работы которой является обеспечению безопасности дома, представила в четверг летающую камеру, которая может заинтересовать поклонников домашнего наблюдения.

Дрон за 250 долларов, названный Ring Always Home Cam, входит в число продуктов, представленных на онлайн-мероприятии Amazon, посвященном аппаратному обеспечению только по приглашениям.

Дрон небольшой и легкий, с камерой высокой четкости, он может автоматически летать по заранее заданным маршрутам к определенным точкам в вашем доме, передавая на ваш смартфон потоковое видео того, что он видит по пути. Пользователи могут настраивать пути для дрона через приложение для смартфона, или, если дрон обнаруживает движение в части вашего дома, он может самостоятельно долететь до этого места и снимать на видео, что происходит. Дрон планируется выпустить в следующем году, он предназначен только для использования в помещениях, и его можно настроить для работы с системой кольцевой сигнализации, чтобы он летал по заданному маршруту при срабатывании сигнализации.

Компания Amazon Ring представила охранный дрон за 250 долларов, который летает вокруг вашего дома

Похоже, что камера дрона установлена ​​на коротком стволе, простирающемся под пропеллерами (которые размещены в квадратной клетке), и будет записывать только время полета дрона, сказала Лейла Рухи, президент Ring, когда представила устройство. По ее словам, камера заблокирована, когда дрон находится в доке.
«Мы знаем, что когда что-то случается, наши клиенты хотят иметь возможность точно видеть, что происходит, но не всегда возможно охватить весь дом», — сказал Роуи, объясняя, почему Ring создала дрон.
Хотя говорят, что Always Home Cam появится в следующем году, Ринг не показал, что дрон действительно летает. Видео, которое, казалось, было снято с точки зрения дрона внутри дома, было подписано примечанием, которое гласило: «Функциональность смоделирована только для иллюстративных целей», а на видеозаписи видно, как Рухи держит его.

Компания Amazon Ring представила охранный дрон за 250 долларов, который летает вокруг вашего дома

Похоже, что камера дрона установлена ​​на коротком стволе, простирающемся под пропеллерами (которые размещены в квадратной клетке), и будет записывать только время полета дрона, сказала Лейла Рухи, президент Ring, когда представила устройство. По ее словам, камера заблокирована, когда дрон находится в доке.
«Мы знаем, что когда что-то случается, наши клиенты хотят иметь возможность точно видеть, что происходит, но не всегда возможно охватить весь дом», — сказал Роуи, объясняя, почему Ring создала дрон.
Хотя говорят, что Always Home Cam появится в следующем году, Ринг не показал, что дрон действительно летает. Видео, которое, казалось, было снято с точки зрения дрона внутри дома, было подписано примечанием, которое гласило: «Функциональность смоделирована только для иллюстративных целей», а на видеозаписи видно, как Рухи держит его.

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