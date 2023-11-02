Компания «Аквариус» запустила производство первых российских мониторов

Серийное производство российских мониторов было анонсировано компанией «Аквариус». В настоящее время доступны две модели с экранами диагональю 27″ и 23,8″.

Оба монитора обладают антибликовым покрытием, разрешением Full HD и поддержкой технологий Low Blue Light, FreeSync и Flicker Free для защиты глаз. Они также были включены в единый реестр отечественной радиоэлектронной продукции Минпромторга России.

Особенностью этих мониторов является то, что они полностью разработаны и произведены в России. Ключевым элементом является системная плата, созданная на заводе «Аквариус» в городе Шуя, Ивановская область.

Модель Aquarius B24F1 имеет экран диагональю 23,8″ и оснащена разъемами HDMI, VGA и DVI-D, а также матовым покрытием. Вторая модель, Aquarius B27F1, обладает экраном диагональю 27″ и высококачественной матрицей IPS. Этот монитор также имеет матовое покрытие для предотвращения бликов и поддерживает популярные видеовходы.

Оба монитора имеют безрамочный дизайн, что позволяет удобно располагать несколько мониторов рядом. Производство уже началось, и первые отгрузки по предварительным заказам уже произведены.

Компания «Аквариус» планирует удовлетворить новые запросы российских заказчиков до конца года.