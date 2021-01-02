Для того чтобы навсегда выключить Flash Player компания Microsoft выпустит специальное обновление для операционной системы Windows 10.

С 31 декабря 2020 года компания Adobe прекратила поддержку Flash Player.

Стоит отметить, что данная система была популярной очень долгое время, но в связи с развитием Интернета в 2017 году сами разработчики Flash Player признали его устаревшим.

С 12 января 2021 года Adobe начнет сама блокировать контент, способный воспроизводится в Flash Player.

Позже Microsoft выпустит обновления, которые полностью заблокируют Adobe Flash Player.

В целом в Windows 10 уже есть апдейт, который вручную позволяет блокировать технологию Adobe.