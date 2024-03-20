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Компания 1X возможности робота-гуманоида Eve показала на видео

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Норвежская робототехническая компания 1X выпустила видео, демонстрирующее удивительное развитие в автономной работе искусственных гуманоидов.

Роботы Eve отличаются от конкурентов отсутствием сложных конечностей, но они компенсируют это быстрым обучением. В ролике видно, как Eve самостоятельно выбирает предметы, определяет их расположение и открывает/закрывает шкафы.

Они также проявляют адаптивность, используя салфетку для уборки пролитой жидкости, и развивают моторику, складывая коробки и рубашки. Другие компании, такие как Agility, Figure и Apptronik, также привносят свои гуманоидные роботы в реальный мир и демонстрируют их способность обучаться и взаимодействовать с окружающей средой.

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