Компания 1X возможности робота-гуманоида Eve показала на видео

Норвежская робототехническая компания 1X выпустила видео, демонстрирующее удивительное развитие в автономной работе искусственных гуманоидов.

Роботы Eve отличаются от конкурентов отсутствием сложных конечностей, но они компенсируют это быстрым обучением. В ролике видно, как Eve самостоятельно выбирает предметы, определяет их расположение и открывает/закрывает шкафы.

Они также проявляют адаптивность, используя салфетку для уборки пролитой жидкости, и развивают моторику, складывая коробки и рубашки. Другие компании, такие как Agility, Figure и Apptronik, также привносят свои гуманоидные роботы в реальный мир и демонстрируют их способность обучаться и взаимодействовать с окружающей средой.