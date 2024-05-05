Компании VK, «Сбер» и «Яндекс» займутся разработкой операционной системы раздельно

Согласно сообщению источника издания «Коммерсантъ» на IT-рынке, VK, Сбер и Яндекс не смогли достичь соглашения о совместной разработке российской мобильной операционной системы на базе Android. Инициатива создания консорциума для разработки такой ОС была объявлена Минцифрой в конце 2022 года, но теперь каждая компания будет сосредоточена на создании собственной платформы.

Согласно источнику, все три компании разрабатывают свои операционные системы как для потребительского, так и для государственного сегментов.

Планируется, что VK, Сбер и Яндекс включат свои операционные системы в реестр Минцифры. Яндекс сообщил, что основное внимание уделяется разработке системы YaOS на базе открытого кода AOSP (Android Open Source Project) для умных телевизоров и не прокомментировал планы по созданию мобильной ОС. VK заявил, что не разрабатывает собственную ОС, а Сбер не предоставил комментарий по этому вопросу.

Дмитрий Комиссаров, создатель венчурного фонда «Стриго Кэпитал», подтвердил информацию о том, что VK, Сбер и Яндекс начали разрабатывать собственные мобильные ОС после неудачных переговоров о совместной разработке.

Однако он отметил, что разработки компаний трудно назвать полноценными операционными системами, а скорее это «косметические изменения открытого Android».

Мнение экспертов заключается в том, что ни одна из российских компаний не сможет занять значительную долю на российском рынке и конкурировать с Android.